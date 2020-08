Poca acqua nella diga di Chiauci: rubinetti a secco a Vasto Marina e San Salvo Marina

Dopo l'avvertimento dei giorni scorsi [LEGGI], la limitazione all'erogazione dell'acqua nelle zone servite dalla diga di Chiauci si concretizza. L'Arap Servizi – che ha chiesto la convocazione di un incontro sul tema al prefetto di Chieti – ha ridotto la fornitura idrica così la Sasi ha stoppato il flusso dalle 14 di oggi fino alle 7 di domattina. Il disservizio interessa le marine di San Salvo e Vasto.

L'interruzione della distribuzione potrebbe verificarsi anhce nelle giornate di domani, sabato 29 agosto, e dopodomani domenica 31 agosto.

Dopo aver ricevuto l'avviso da parte dell'ente che gestisce il servizio idrico integrato, il sindaco Tiziana Magnacca ha scritto una lettera al commissario del Consorzio di Bonifica Sud e al presidente della Sasi spa evidenziando come questa interruzione del servizio idrico avvenga "nel corso della stagione estiva con la presenza di turisti negli alberghi e nelle case private e con le attività di pubblico esercizio e delle ristorazione che stanno lavorando a pieno regime".

"L'interruzione – continua il primo cittadino – può rappresentare un danno economico per le imprese ancora in difficoltà dopo il lockdown a causa del Covid-19 e che in queste ultime settimane stanno cercando di ridurre i disagi subiti. Chiedo pertanto che Consorzio di Bonifica Sud e Sasi spa adottino tutte le misure per ridurre al minimo i comprensibili problemi per una situazione che diventa difficile con la stagione turistica ancora in corso".