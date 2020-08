Ok dal consiglio comunale di San Salvo alla realizzazione di nuovi locali per la Caritas

Il consiglio comunale di San Salvo, stamattina, in seduta straordinaria,ha dato parere favorevole all'unanimità alla variante al prg per locali a uso della Caritas della parrocchia di San Nicola Vescovo per l’ottenimento di una deroga delle distanze.

Si trattava dell'unico punto all'ordine del giorno in discussione. "Con vero piacere – dice il sindaco Tiziana Magnacca – comunico che il consiglio comunale ha approvato la variante al Prg alla parrocchia della chiesa di San Nicola Vescovo con la quali si autorizza la realizzazione di nuovi locali per la Caritas. Una decisione assunta nell’interesse pubblico per un ampliamento che potrà portare solo benefici a vantaggio delle persona in difficoltà. Ringrazio il voto unanime della maggioranza e della minoranza".

"Non devo ricordare tutto il lavoro svolto dalla Caritas, che contribuisce alla tenuta del tessuto sociale cittadino, molto del quale fatto nel silenzio impegnata tutti i giorni a servizio di chi è in difficoltà – ha spiegato nel suo intervento in aula il sindaco Magnacca – Il Comune di San Salvo ha utilizzato la professionalità e le competenze della Caritas, sia della chiesa di San Nicola che di quella di San Giuseppe, anche in pieno emergenza Covid nel sostegno alle famiglie nei casi più difficili attraverso le indicazioni dell’Ufficio delle Politiche sociali".