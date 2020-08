Arena, via libera al progetto da 245mila euro per riaprirla. Sarà intitolata a Morricone

L'Arena comunale Madonna delle Grazie di Vasto tornerà a ospitare gli eventi estivi e cambierà nome: si chiamerà Arena Ennio Morricone. La Giunta municipale ha approvato il progetto di ristrutturazione dell'ingegner Federico Lucci.

Rimettere a nuovo strutture portanti e gradinate costerà 245mila euro.

"L’Arena, che di recente la Giunta comunale ha deciso di intitolare al grande maestro e compositore Ennio Morricone, è una struttura realizzata negli anni Settanta", ricorda una nota del municipio. "Già nel 2005 è stata oggetto di un progetto di recupero che prevedeva anche un adeguamento normativo ai fini dell’antincendio. Si tratta di una struttura a pianta ellittica, realizzata per pubblici spettacoli all’aperto, con 1260 posti. L’Arena è stata realizzata in cemento armato a faccia vista ed è costituita da telai inclinati sui quali poggiano gli anelli delle gradinate che formano tre tribune di 12 gradoni. A completare la struttura c’è una platea centrale ovale ed un palcoscenico con attigua zona camerini/spogliatoi. Attualmente l’Arena presenta segni di deterioramento nelle strutture principali (pilastri e travi) per lesioni e parziali distacchi ed in piccola parte sulle gradinate, e ringhiere la cui altezza non corrisponde alla normativa vigente. L’impianto di spegnimento degli incendi, oggetto di atti di vandalismo ripetuti nel tempo, ha necessità di essere controllato ed integrato con il potenziamento degli idranti. Inoltre saranno risistemati i servizi igienici".

“Per alcuni decenni, l’Arena comunale Madonna delle Grazie è stata un punto di riferimento per l’organizzazione di numerosi eventi, che hanno visto la partecipazione di artisti di fama internazionale", ricordano il sindaco, Francesco Menna, e l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Forte. "Con la ristrutturazione e l’adeguamento, Vasto tornerà ad avere a disposizione una struttura di pregio incastonata in uno degli angoli più suggestivi della città".