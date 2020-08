Incivili prendono di mira le zone più belle della costa. Non basta ripulirle, se non c’è educazione

Bivaccano di notte. Mangiano, bevono e fumano. Poi buttano sulla pavimentazione e sotto gli alberi bottiglie di birra, contenitori e forchette di plastica, cicche e pacchetti di sigarette. Anche se volessero usare i cestini, non potrebbero farlo, perché li hanno già distrutti.

Gli incivili non risparmiano neanche i luoghi più belli della costa vastese. Ieri mattina abbiamo scattato le foto che pubblichiamo qui. Si vedono rifiuti dissemitati sul Belvedere San Nicola, da cui si può godere di un meraviglioso panorama della costa settentrionale di Vasto.

Il problema è più grande della possibilità di sorvegliare un territorio comunale di oltre 70 chilometri quadrati, ammette il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro: "Eseguiamo controlli su abbandono di rifiuti, discariche abusive, terreni incolti e raccolta differenziata. Con le fototrappole, si hanno benefici sul luogo dove si svolge il controllo, ma poi purtroppo il problema si sposta altrove. E dobbiamo fare sempre i conti con l'esiguità di personale che, fino al termine del mese di agosto, stiamo impiegando per garantire il terzo turno. Svolgiamo anche controlli in spiaggia con i segway (le bighe elettriche comprate lo scorso anno dal Comune, n.d.r.), che risultato molto utili per la prevenzione dell'abutivismo, perché i venditori irregolari, appena vedono gli agenti, fuggono. In ogni caso, quest'anno - afferma Del Moro - è vero che, proprio per i motivi di cui ho parlato, è diminuito un po' il servizio di contrasto all'abusivismo, ma questo è avvenuto perché sul litorale è calata anche la presenza di extracomunitari dediti alla vendita illecita".

La Protezione civile di Vasto ripulisce spesso il piazzale e il ciglio del costone sottostante. Ma, senza educazione, non c'è pulizia che tenga.