Domenica 30 agosto The New Gospel Choir in concerto

Dopo una lunga pausa è arrivato il momento di tornare in concerto anche per The New Gospel Choir, diretto da Dora Minicucci.

L'appuntamento è per domenica 30 agosto, alle 20.45, all'Istituto Salesiano di Vasto, in via San Domenico Savio.

Il concerto, con ingresso gratuito, si terrà all'aperto e nel rispetto delle normative anti-Covid. In caso di pioggia si svolgerà nella chiesa di San Giovanni Bosco.