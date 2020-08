Cinghiali, prof. Mazzatenta: "Troppi abbattimenti, perciò cucciolate anche ad agosto"

"La pressione selettiva attuata sui cinghiali li porta ad attuare delle strategie riproduttive differenti da quelle che vorrebbe la norma delle biologia per questi animali, quindi le cucciolate nate in primavera. È di questi giorni l'avvistamento di numerose cucciolate intorno a Vasto". Lo rivela il professor Andrea Mazzatenta dell'Università d'Annunzio di Chieti. "Abbiamo anche scattato - racconta - delle immagini che ci portano, date le dimensioni dei cuccioli, a stimare la nascita intorno a Ferragosto, quindi una nascita completamente fuori stagione. Questo a riprova di quello che si diceva nei vari convegni che abbiamo fatto nel passato che la elevata pressione antropica di questa specie porta a una elevata riproduzione di questi animali e, quindi, al fenomeno che tutti conosciamo e che cerchiamo di contenere. Sempre, però, bisognerebbe attuare delle scelte scientificamente valide, altrimenti questi sono i risultati, quindi invece di far diminuire il numero, farlo aumentare".

L'intervista video al professor Mazzatenta: