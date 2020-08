Beach water polo, nel weekend doppio appuntamento a San Vito e Vasto

Anche quest'anno, con tutte le complicazioni organizzative legate al Covid-19, torna l'appuntamento con il beach water polo, la versione marittima della pallanuoto. Sabato 29 a San Vito Marina e domenica 20 a Vasto Marina si svolgerà la 4ª edizione di Beach Water Polo della Costa dei Trabocchi, organizzata dalla Asd Water Polo Bulls guidata da Giordano Di Marco, infaticabile promotore di questa disciplina.

A San Vito, sabato 29, l'appuntamento è alle 8.30 al Lido Esperia per il briefing con le squadre partecipanti per poi iniziare con le sfide in acqua. Stesso orario il giorno successivo a Vasto Marina nella zona del Circolo Nautico Vasto per poi dare il via alla competizione nello specchio di mare adiacente il pontile.

Ci saranno le squadre dei ragazzi della Sgt Sport di San Giovanni Teatino, H2O Vasto e Lanciano Pallanuoto. "Abbiamo voluto fortemente organizzare questa edizione - spiega Giordano Di Marco - nonostante le difficoltà del periodo. Diverse squadre che avrebbero partecipato all'evento hanno preferito, in via prudenziale, evitare gli spostamenti. Il torneo avrà un carattere promozionale, proprio per questo, dopo le sfide del mattino, il campo resterà montato anche nel pomeriggio a disposizione di tutti".