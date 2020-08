"Grazie al personale del Pronto Soccorso e del reparto Chirurgia del San Pio"

Da Giannunzio Viconti riceviamo e pubblichiamo questa lettera di ringraziamento rivolta a medici e infermieri dell'ospedale San Pio di Vasto, in particolare: a tutto il personale del Pronto Soccorso e del Reparto Chirurgia.

Nei giorni scorsi sono stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente, notturno, presso l’Ospedale S.Pio di Vasto. Con la presente, vorrei esprimere alcune considerazioni riguardo agli aspetti professionali ed umani del personale medico ed infermieristico che si è occupato di me durante il periodo di degenza.

In un periodo in cui l’opinione pubblica tende a porre l’accento soprattutto sugli aspetti negativi della Sanità, desidero, invece, spezzare una lancia in favore di coloro che riportano in alto gli standard qualitativi delle professioni sanitarie. Le capacità professionali tecniche-chirurgiche di alto livello dimostrate all'ospedale di Vasto; la facile accessibilità nei rapporti con il personale medico; la disponibilità costante nel fornire spiegazioni e nel preoccuparsi di aggiornare me ed i miei familiari sull’evoluzione dell’intervento, hanno reso questa mia degenza sicuramente serena. Porgo il mio più vivo apprezzamento alle doti umane, quelle che fanno di un medico un bravo medico e una persona speciale.

Altrettanti ringraziamenti vorrei porre al personale infermieristico: la sensibilità, la solarità e l’empatia da parte del personale addetto all’assistenza, rendono la degenza ed i problemi legati ad essa più leggeri e sopportabili.

Affidarsi con fiducia a chi si deve occupare della nostra salute rende tutto meno doloroso, meno preoccupante e l’evoluzione in positivo più probabile. Sentirsi una persona e non un numero è molto importante e determinante. Grazie, a Voi tutti.



Immensamente riconoscente, Visconti Giannunzio.