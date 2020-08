Internazionali d’Italia Supermoto, a Latina 6° posto per Daniele Di Cicco

Sesto posto per Daniele Di Cicco nella seconda tappa degli Internazionali d'Italia Supermoto andati in scena lo scorso weekend sul circuito del Sagittario di Latina. Il pilota di Monteodorisio ha disputato due manches molto agguerrite per confermare il suo piazzamento nelle zone alte della classifica generale nella categoria S2. Di Cicco ha chiusto al 4° posto gara 1 ma, in gara 2, è stato condizionato dagli episodi. Dopo una buona partenza, infatti, è rimasto coinvolto in una scivolata che ha interessato più piloti all'ingresso del tratto in sterrato.

Il pilota del DDC Racing Team ha tentato il tutto per tutto per recuperare dall'ultima posizione in cui era finito dopo la caduta ma, all'ultima curva prima dell'arrivo, ha perso l'anteriore ed è finito a terra compromettendo la gara. Con questi risultati Di Cicco si è piazzato al 6° posto di giornata ed è attualmente 4° nella classifica generale del campionato, 3° in quella dei piloti italiani.

A Latina buona prova anche per Fabio Del Giovane, nella categoria Junior. Il pilotino del DDC Racing Team ha chiuso con il 6° posto di giornata e il 4° in campionato. "Fabio è un ragazzo molto determinato, ha ancora tanta esperienza da fare ma stiamo lavorando bene insieme e sono sicuro che si può solo migliorare", dice di lui il team manager Di Cicco.

Il prossimo weekend sarà molto importante per il pilota abruzzese, unico della regione a prendere parte alla tappa del Campionato del Mondo Supermoto che si svolgerà sulla pista di Castelletto di Branduzzo. "È un orgoglio partecipare al mondiale con il mio team - dice Di Cicco -, ci stiamo preparando al meglio per ottenere buoni risultati. Voglio ringraziare gli sponsor che ci accompagnano in questa avventura e Antonio De Filippis che è un prezioso supporto sempre al mio fianco. Nella tappa del Mondiale daremo il massimo".