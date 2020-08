Il Comune di Vasto destina 100mila euro al miglioramento di 7 strade urbane

Poco meno di 100mila euro per il miglioramento di 7 strade nel centro urbano di Vasto. È quanto deliberato dalla giunta guidata dal sindaco Francesco Menna il 20 agosto scorso.

Le strade individuate sono via Spataro, via San Biagio, via Salavuca, via dei Palombari, corso Mazzini, piazza della Concordia e via Aragona.

L'importo preciso è di 99.785 euro con il quale si provvederà al "ripristino dello stato di fondazione, ricarico con conglomerato bituminoso, successivo ripristino degli strati superficiali ormai degradati" e alla posa di un tappeto esterno di 3 centimetri.

Come si legge nell'elenco, c'è anche via Salavuca, al centro da tempo delle proteste dei residenti [LEGGI].