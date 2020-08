Grande festa in via Pampani, l’invito alla cittadinanza: “Una città curata è una città amata”

“La bellezza del mondo sta nella sua diversità”, questa è la frase che troneggia sulla parete della Bottega dell’incontro, in via Pampani a Vasto. Miranda Sconosciuto è la coordinatrice di questo progetto che ieri sera ha dato nuova vita a via Pampani, una viuzza del centro storico vastese.

“Sono cresciuta in questo quartiere”, dice Miranda, e non potrebbe essere diversamente visti la cura e l’amore che sono stati dedicati per questa serata. Musica, arte, poesia: tutto questo nello spazio di un vicolo – seppure con le dovute precauzioni igienico sanitarie del periodo.

Un micromondo creato per chi non vuole arrendersi ai comuni standard che, altrimenti lascerebbero spazi interessanti e ricchi di storia come questo vicolo vuoti e senza senso, ma la pensa, appunto, diversamente. Tante le collaborazioni che hanno dato vita alla serata: la cliclopedalata per le strade del centro storico a cura di FIAB Vasto; i giochi di una volta e i disegni dei bambini realizzati con l’associazione Ricoclaun e poi le opere esposte di interessanti artisti del territorio in memoria di Ennio Minerva (l’amico degli amici come lo chiama affettuosamente Miranda) come Davide Scutece Giulio e Luigi Ciccarone, Ada Di Lello, Alessandra Sforzini, Tina Manso, Umberto Di Cicco, Giovanni Peluso. Senza dimenticare le magnifiche poesie con Marianna Della Penna e la conduzione della serata a cura della giornalista Paola Cerella. Il tutto, allietato dalla musica al piano di Emanuele Santoro.