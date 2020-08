Francesco Mucci alla guida del Pescara Femminile in serie C

È già iniziata una nuova avventura in panchina per Francesco Mucci che, nella stagione 2020/2021, guiderà il Pescara Femminile. L'esperto allenatore vastese è stato scelto dal presidente Andrea Cicconi per guidare le biancazzurre nel prossimo campionato di serie C - la terza serie del calcio femminile italiano - con l'obiettivo di raggiungere traguardi importanti.

Quella di mister Mucci è una lunga carriera che lo attesta tra i maggiori conoscitori del calcio femminile in Abruzzo e non solo. Tanti i successi raccolti con la San Paolo Calcio Femminile, con la Women Soccer Castelnuovo, la rappresentativa regionale femminile e ultima in ordine di tempo, l'esperienza con le Free Girls con cui, nel 2019, ha vinto campionato di Eccellenza, Coppa Abruzzo e ha perso solo ai rigori la Coppa nazionale. Nello stesso anno ha ottenuto il riconoscimento come miglior allenatore regionale.

Ad inizio agosto mister Mucci aveva anche accompagnato Melissa Nozzi a San Marino, dove la calciatrice sansalvese, sua allieva ormai da anni, ha iniziato una nuova esperienza in serie A con le titane. E, dopo un proficuo dialogo con la dirigenza guidata dal presidente Cicconi, ha raggiunto l'accordo con la società biancazzurra.

Il Pescara Femminile, che ha già iniziato la preparazione nel segno delle norme anti-Covid, ha scelto Mucci con la consapevolezza di trovare un allenatore esperto e motivato per portare avanti un progetto di crescita - in tal senso si punta molto anche sulla juniores guidata da mister Pingiotti - e raggiungere obiettivi sempre più importanti.