Concessioni balneari prorogate fino al 2033. Menna e Cianci: "Così operatori possono investire"

Concessioni balneari prorogate a Vasto fino al 2033. Lo ha stabilito la Giunta comunale su proposta dell'assessora al Demanio, Paola Cianci.

"Il Governo nazionale, con il Decreto Rilancio, ha chiarito le modalità di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 ed in ragione di ciò ci siamo attivati per deliberare in tal senso", annunciano in una nota Cianci e il sindaco, Francesco Menna.

Il decreto varato il 19 maggio dal Governo Conte "in riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione dispone", si legge in un comunicato del municipio, "che gli operatori proseguano l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto e gli enti concedenti procedano alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già rilasciati. L’esecutivo, in allegato alla delibera, ha approvato un apposito schema di avviso a cui i concessionari dovranno rispondere per ottenere l’estensione della durata del titolo al 31 dicembre 2033. L’avviso sarà pubblicato nei sull’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Vasto sezione Amministrazione trasparente”.

Il provveimento "garantisce - commentano Menna e Cianci - maggiore stabilità agli operatori del turismo balneare. La conseguente possibilità per gli stessi di programmare investimenti infrastrutturali".