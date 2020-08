"Entrare nel Castello Caldoresco rivivere la vita del Medioevo: con la realtà virtuale si può"

Mario Taddei è uno dei massimi studiosi italiani di Leonardo da Vinci. Da quando è nato, 47 anni fa, trascorre a Vasto le sue vacanze estive. Attraverso Zonalocale lancia una proposta: usare la tecnologia virtuale per entrare negli antichi edifici monumentali della città ricreando la vita dell'epoca, a cominciare dal Castello Caldoresco, per dare così a chiunque, tramite Internet, la possibilità di visitare i luoghi storici di Vasto. Un modo per far conoscere la città ovunque attraendo turisti anche al di fuori della stagione balneare.

Nella seconda parte di questa intervista video, Taddei ci parla di quanto siano attuali oggi, al tempo dell'emergenza Covid, gli studi di Leonardo su igiene e sanità.