Due appuntamenti per approfondire la seconda edizione della "Storia di San Salvo"

Dopo la serata del 12 agosto scorso in piazza San Vitale, di presentazione da parte del Comune della seconda edizione della Storia di San Salvo, in accordo con alcuni sponsor, l’autore, Giovanni Artese animerà due incontri tematici per approfondire aspetti particolari della vicenda plurimillenaria della comunità cittadina.

I primi due incontri si terranno nei locali del "Drank Wine", di strada della Chiesa, il 25 agosto (ore 19) e del "Caffè di corso Umberto", in corso Umberto I, il 28 agosto (20.30).

Nell’incontro di martedì 25 agosto sarà affrontato il tema Evoluzione urbana e trasformazioni del centro storico di San Salvo. Verranno pertanto esaminati gli ambiti e le caratteristiche della città romana, del borgo medievale e della successiva, ininterrotta fase di evoluzione ed espansione urbana compresa tra la fine del Settecento e i primi anni del XXI secolo.

Nell’incontro di venerdì 28 agosto, si affronterà l’argomento Politica e amministrazione a San Salvo tra XIX e XX secolo, evidenziando soprattutto le relazioni tra le dinamiche economiche e la rappresentanza politica, soprattutto in ambito comunale.

Non mancherà lo spazio per curiosità riguardanti altri aspetti della storia locale, compresi quelli attinenti alle vicende dei centri urbani viciniori e del territorio trignino.