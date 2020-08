"Sotto il palazzo colonia di gatti e presenza di topi, ma per la Asl è tutto regolare"

La segnalazione arriva da un palazzo abitato da otto famiglie in via Antonio Bosco a Vasto. Il problema, secondo i residenti, è il proliferare di una colonia di gatti all'esterno del palazzo, ma anche in un locale all'interno dello stesso.

"Il puzzo è insopportabile", affermano i residenti. "Una persona che non abita qui ma è proprietaria di alcuni locali mette costantemente da mangiare a questi gatti, alcuni dei quali sono accolti all'interno di un locale di sua proprietà che si trova nell'androne del palazzo. Per noi, però, la situazione è diventata insostenibile tra gatti, topi ed escrementi. Per questo - raccontano - dopo aver chiesto bonariamente maggiore pulizia, ci siamo rivolti alla Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, che ha eseguito un sopralluogo con la polizia locale concludendo che è tutto regolare. Noi, però, non siamo d'accordo. Quando qualcuno viene a trovarci, non possiamo accoglierlo con questo fetore", dichiarano i residenti.

