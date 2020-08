"Giovani prendono a calci buste dei rifiuti, ho girato il video alle forze dell’ordine"

"Sono in possesso di un video in cui si vede un giovane che incita altri ragazzi a prendere a calci buste di immondizia destinate alla raccolta differenziata. Le ho girate alle forze dell'ordine perché possano individuare i responsabili". Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, torna a parlare del vandalismo notturno dopo gli ennesimi raid sulla riviera [LEGGI].

"Una brutta abitudine di alcuni giovani, che rompono vetri e cestini dei rifiuti e causano danni al patrimonio comune. È come se danneggiassero casa loro. Non bastano solo l'individuazione dei responsabili e le sanzioni, mi auguro ci sia un cambiamento culturale. Appena eletto, a giugno del 2016, furono distrutte proprio le vetrate del lungomare. Il Comune spese 15mila euro per sostituirle.

Poi, di fronte ai successivi atti di vandalismo, ho deciso che non è più il caso di cambiare continuamente i vetri della ringhiera, perché farlo è costoso e inutile, visto che vengono danneggiati di continuo".

Sul lungomare Cordella, nel tratto che va dalla zona della rotonda fino a piazza Guardia Costiera, il Comune farà "una sostituzione graduale della pavimentazione, spessa solo un centimetro e danneggiata dal passaggio dei mezzi a motore", annuncia Menna. "Grazie all'accordo con l'azienda Felice Faiazza di Atri, una delle poche in Italia a produrre quel tipo di materiale, sostituiremo gradualmente il rivestimento esistente con piastrelle dallo spessore maggiore; l'impresa ce ne fornirà 4-500 all'anno. Così rinnoveremo gradualmente tutta l'area pedonale. Altrimenti - conclude il sindaco - per rifare tutto il lungomare, servirebbero 8-900mila euro".