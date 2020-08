"Con la moto d’acqua pattugliamo la costa per rafforzare la sicurezza"

"Non usiamo le moto d'acqua per divertimento, ma per rafforzare la sicurezza a tutela dei bagnanti". Lo afferma Luigi Di Silverio, responsabile della cooperativa Lifeguard rispondendo alla segnalazione relativa all'utilizzo di una moto d'acqua a Casalbordino Lido.

"Si tratta - dice - di un mezzo di soccorso il cui utilizzo comunichiamo regolarmente a tutte le Capitanerie di porto del territorio in cui operiamo. Non usiamo le moto d'acqua per divertimento, ma con funzione di pattugliamento e per rafforzare la sicurezza garantita dalle postazioni a terra. Tra i bagnanti andiamo a moto spenta - afferma Di Silverio - solo per consentire ai bambini di fare qualche foto sulla moto d'acqua".