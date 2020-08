Venerdì 21 agosto, serata conclusiva all’insegna del teatro per "Libri al Chiostro"

Venerdì 21 agosto, decimo e ultimo appuntamento con "Libri al Chiostro", rassegna organizzata dalla Pro Loco Città del Vasto in collaborazione con "La Libreria". Ultimo incontro che rompe gli schemi della manifestazione, con una serata all'insegna non solo della letteratura ma anche del teatro.

Protagonisti dell'evento i giovanissimi attori del "Teatro Studio" che hanno interpretato alcune scene del romanzo "Piccole Donne" di Louisa May Alcott, alla presenza di un folto e interessato pubblico.

"Sono stati tanti gli argomenti trattati nel corso della rassegna – spiega il presidente della Pro Loco, Mercurio Saraceni -: ci sono state presentazioni di libri, interventi storici sulla città di Vasto come in 1799, abbiamo parlato dei D'Avalos a Vasto e c'è stata anche una mostra sulla documentazione presente nelle parrocchie".

"Il prossimo anno speriamo di poter avere nuovamente la disponibilità del Chiostro della Curia vescovile per poter tornare con la rassegna che avrà una formula completamente rinnovata - dichiara il presidente -. Non solo presentazioni, ma fumettisti e proiezioni cinematografiche, cercheremo di fare qualcosa che non sia soltanto la semplice presentazione del libro così come la conosciamo tradizionalmente".

Ma gli appuntamenti con la Pro Loco non finiscono qui. Martedì 25 agosto, nella cornice del Chiostro, ci sarà la proiezione di "You", film documentario sulla vita di Raffaello Sanzio, del regista termolese Nicola Abbatangelo. Evento organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Esserci, in occasione del 500° anniversario della morte dell'artista. Nel corso della serata ci saranno tre proiezioni, alle 19.00, alle 21.00 e alle 22.30.