Siepe di recinzione in fiamme, l’incendio spento dai vigili del fuoco

Questa notte è andata a fuoco la siepe di recinzione di una casa in costruzione - ma il cui cantiere è fermo da tempo - in via Incoronata. L'incendio è divampato verso le 3 di notte, estendendosi in breve tempo lungo un ampio tratto della recizione esterna che costeggia via Incoronata dove era presente una fitta vegetazione incolta.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo che hanno spento il rogo evitando che le fiamme potessero estendersi alle proprietà adiacenti e evitando ogni rischio per i mezzi in transito lungo la strada.