Si masturbava in pubblico sulla pista ciclabile tra Vasto e San Salvo: denunciato 38enne

Si stava masturbando in pubblico sulla pista ciclabile che collega Vasto Marina e San Salvo Marina nonostante la presenza di numerose persone, tra le quali anche bambini. Per questo motivo un 38enne (A.G.) dovrà rispondere di atti osceni. L'episodio è avvenuto poco prima delle 8 in un tratto altamente visibile anche dalle auto in transito sulla SS16, praticava autoerotismo.

"Nello specifico – spiega il commissario Fabio Capaldo – su segnalazione di alcune cittadini che a quell’ora praticavano attività fisica, personale della squadra volante si poneva alle ricerca dell’uomo che, vistosi scoperto da alcuni passanti, si era dato alla fuga a bordo di una bici; lo stesso era stato inseguito anche da un militare fuori servizio, che aveva assistito alla scena e che si coordinava con le forze dell’ordine.

Nonostante i tentativi di far perdere le proprie tracce, tentando di confondersi tra i bagnanti in spiaggia, il turista veniva rintracciato e bloccato dagli operatori.

Dalla ricostruzione dei fatti e dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, emergeva che questi, incurante di chiunque transitasse a quell’ora sulla pista ciclabile, si masturbava a ridosso della stessa, rivolto verso la SS16, nonostante vi fossero già numerose persone, tra cui bambini, che facevano attività sportiva".