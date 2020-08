In bici da Vasto a San Giovanni Rotondo in onore di San Pio

Si è rinnovato ieri il tradizionale appuntamento con il pellegrinaggio in bicicletta da Vasto a San Giovanni Rotondo in onore di San Pio da Pietrelcina. Alle 6.30 la partenza dall'ospedale San Pio di Vasto con sette ciclisti che hanno iniziato il percorso. A coprire i 240 chilometri tra Vasto e la cittadina pugliese sono stati in quattro, Antonio Grimaldi, Carmine De Girolamo, Davide Criti e Alessandro Palombo. Con loro anche l'amico Antonio Nardelli con un'auto per fornire assistenza ai ciclisti lungo tutto il percorso.

"Questo nostro gesto - spiega Antonio Grimaldi - vuole essere sia una prova di fede che una prova di coraggio, ottimismo e amicizia seria e leale con un forte spirito di squadra e collaborazione. Che sia anche un esempio di vita dedicata a uno sport sano per le nuove generazioni".