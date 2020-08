Amministrative di settembre: a Guilmi Racciatti sfidato da 4 liste, 3 sono di forze dell’ordine

Sono scaduti alle 12 di oggi i termini per la presentazione delle liste elettorali per il rinnovo dei consigli comunali slittato nella scorsa primavera a causa del lockdown. In provincia di Chieti sono cinque i Comuni chiamati al voto. Olre al capoluogo, i cittadini sono chiamati alle urne anche a Filetto, Guardiagrele, Guilmi e Palena.

Per quanto riguarda l'unico centro del Vastese, Guilmi, il sindaco uscente Carlo Racciatti cerca il terzo mandato con la lista "Buongoverno per Guilmi"; non sarà della partita l'attuale vice Lucio Perrucci.

Alla competizione elettorale parteciperanno altre quattro liste, ma ben tre sono di forze dell'ordine. "Vivere insieme", "Voliamo tutti insieme" e "L'alternativa" fanno parte di quelle liste messe su per le Amministrative nei Comuni al di sotto dei mille abitanti (dove non è richiesta la presentazione delle firme a sostegno della lista) per accedere al mese di permesso per poter svolgere la campagna elettorale.

L'argomento da anni divide l'opinione pubblica: i diretti interessati – appartenenti soprattutto alla polizia penitenziaria – spesso negano tale scopo (anche se è abbastanza arduo pensare a candidati che vogliono cimentarsi con la politica in piccolissimi Comuni di cui ignoravano l'esistenza fino a qualche tempo fa) o rivendicano tale pratica come unica soluzione per sfuggire a turni massacranti. Fatto sta che, per le tornate elettorali che coinvolgono molti Comuni, anche i sindacati in passato hanno protestato per l'organico che, soprattutto nelle carceri, per un mese è ridotto ai minimi termini.

Tornando alla competizione elettorale vera e propria, si voterà domenica 20 settembre. A sfidare, seriamente, l'attuale primo cittadino c'è la lista "Un futuro per Guilmi" della candidata sindaca Vincenza Berardi formata soprattutto da oriundi guilmesi che vivono in paese solo in alcuni periodi dell'anno.

BUONGOVERNO PER GUILMI

Candidato sindaco: Carlo Racciatti

Candidati alla carica di consigliere comunale: Andrea Racciatti, Giuseppe Racciatti, Luigino Racciatti, Luciano Di Ciano, Giulio Lizzi, Mario Ruggieri, Francesco Stampone, Morena Racciatti, Ilaria Catalano, Francesco Di Pietro

UN FUTURO PER GUILMI

Candidato sindaco: Vincenza Berardi

Candidati alla carica di consigliere comunale: Antonino Malfitana, Daniela Costa, Giuseppe Berardi, Martina Malfitana, Gian Luca Galimberti, Flavia Gandin, Pierluigi Londero

VIVERE INSIEME

Candidato sindaco: Andrea Ranalli

Candidati alla carica di consigliere comunale: Nicolino Budano, Enzo Cirella, Angela Maria Vozzolo, Michele Papa, Enza Vozzolo, Giuseppe Tamborra, Andrea Dominici, Michele Bubici, Giada Fazio, Giuseppe Federico Lo Presti

VOLIAMO TUTTI INSIEME

Candidato sindaco: Riccardo Laudadio

Candidati alla carica di consigliere comunale: Fabrizio Pelusi, Morris Di Biase, Diego Celsi, Tonino Dell'Orso, Gabriele Mazzocchitti, Mario Flibotto, Dino Di Cristoforo, Sabrina Costante

L'ALTERNATIVA

Candidato sindaco: Gianfranco Del Bonifro

Candidati alla carica di consigliere comunale: Giuseppe Polisena, Luigi Gallone, Marco Grifasi, Giovanna Feninno, Delio Catalano, Andrea Leone, Tommaso Pagliarella, Nicola Berardino, Domenico Augelli, Maurizio Tricarico