Menna: "Per il parco Muro delle Lame procedure corrette, può diventare modello da seguire"

"Porto le carte in Procura". Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, interviene sulla vicenda del parco Muro delle Lame. Il circolo tennis "A. Boselli" ha annunciato un doppio ricorso al Tar sulla pubblicazione e sull'aggiudicazione del bando per la gestione per i prossimi 15 anni [LEGGI] ritenendo la decisione del Comune contrastante con le leggi regionali e nazionali.

"Tali accuse circostanziate e pesanti – dice Menna – mi impongono di trasmettere tutta la documentazione di che trattasi, oltre alla presente nota, al Procuratore della Repubblica di Vasto affinché, se possibile, si valutino i dovuti chiarimenti del caso".

Il primo cittadino – che chiede al circolo di trasmettere la propria replica a tutti i soci – ripercorre quindi la recente storia della gestione dell'area e degli impianti ricordando che per la proposta di ristrutturazione degli impianti per 275mila euro avanzata dalla stessa associazione non è mai stato dato seguito all'obbligo di garanzie bancarie e fideiussioni imposto dal Codice degli appalti per i progetti di finanza.

"Oggi – aggiunge Menna – ci si trova di fronte ad un Ati (composta da Sporting Club Vasto srl e Polisportiva Promo Tennis Associazione Dilettantistica, ndr) che si è aggiudicata la gara e che ha preso impegni ben precisi. Credo che gli amanti del tennis e tutte le persone libere da retro pensieri e appetiti di qualsiasi natura, debbano essere felici di questo fatto e stringersi attorno a questi investitori per far si che il parco Muro delle Lame diventi finalmente un volano sociale, sportivo, culturale ed economico, oltre che un modello da seguire".