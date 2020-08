Beach volley, World tour: Claudia Scampoli e Margherita Bianchin agli ottavi a Baden

Dopo le prime due giornate di gare Claudia Scampoli e Margherita Bianchin accedono agli ottavi di finale del torneo World tour 1star in corso di svolgimento a Baden, in Austria. Nel secondo torneo stagionale, dopo quello disputato in Slovenia [LEGGI], la giocatrice vastese di beach volley e la sua compagna per questa stagione estiva hanno iniziato il percorso dalle qualifiche, superando le ungheresi E.Vasvàri e Z.Vasvàri per 2-0 (21-17/21-12), poi il successo per 2-0 (21-16/21-15) contro le ceche Olivova e Williams.

Questa mattina hanno affrontato la prima sfida della pool C contro le connazionali Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. La coppia azzurra di punta si è imposta 2-0 (21-14/21-18) contro le due colleghe più giovani che, specie nel secondo set, hanno dato del filo da torcere. Nel pomeriggio Scampoli e Bianchin hanno affrontato e battuto le due giocatrici di casa, le austriache Eva Freiberger e Viktoria Fink con un netto 2-0 (21-13/21-12).

Con questi risultati le due azzurre hanno conquistato un posto negli ottavi di finale, turno ad eliminazione diretta. Domani mattina scenderanno sulla sabbia di Baden contro la coppia della Repubblica Ceca, Kubickova-Kvapilova, per continuare il loro torneo.