Al via la stagione della Vastese: biancorossi in ritiro a Rivisondoli

Dopo i primi test sul terreno dell'Aragona la Vastese è partita per il ritiro pre-campionato a Rivisondoli. Calciatori, staff tecnico e collaboratori saranno fino al 31 in Alto Sangro per iniziare a mettere benzina nei motori in vista del prossimo campionato di serie D. La rosa di giocatori a disposizione di mister Agovino comprende anche diversi giocatori del settore giovanile e, senz'altro, si arricchirà nei prossimi giorni con gli acquisti a cui sta lavorando il direttore sportivo D'Ottavio.

Prima di partire per il ritiro giocatori, staff tecnico e collaboratori del club biancorosso sono stati sottoposti ai test sierologici per il Covid 19, i cui risultati hanno dato tutti esito negativo. I test sono stati svolti grazie alla preziosa assistenza del dottor Silvio Brocco, presidente del Pineto Calcio e titolare del Laboratorio Clini.Lab., seguendo il protocollo federale previsto per la ripresa delle attività calcistiche.

I convocati per il ritiro di Rivisondoli

Portieri: Marco Di Rienzo (2001, confermato), Manuel Scardillo (2003, settore giovanile Vastese Virtus)

Difensori: Gianluca Pollace (1995, confermato), Mattia Altobelli (1995, confermato), Nicolas Di Filippo (1993, confermato), Domenico Cardinale (2001, confermato), Andrea Valerio (2002, confermato), Nicolò Minutolo (2001, confermato), Giordano Di Pasquale (2004, settore giovanile Val di Sangro)

Centrocampisti: Kenneth Obodo (1985, Rieti), Michele Di Prisco (1995, Caronnese), Matteo Conti (2001, Virtus Cupello rientro), Luca Ruzzi (2002, confermato), Vincenzo Sansone (2003, settore giovanile Vastese Virtus)

Attaccanti: Fabrizio Guarracino (1991, Castrovillari), Antonio Calabrese (1996, Forlì), Domenico Pascucci (2003, settore giovanile Vastese Virtus)

Staff tecnico

Allenatore: Massimo Agovino

Allenatore in seconda: Simone Santone

Preparatore atletico: Roberto Barrea

Preparatore dei portieri: Pietro Casillo

Massaggiatore sportivo: Manolo Monopoli

Team manager: Elenio Di Filippo

Magazziniere: Nicola Iarocci

Sicurezza e logistica: Massimiliano Cagnazzo