’Fly the sky’ dei Seven days before: un inno alla vita e alla speranza

Fly the sky è il nuovo videoclip dei Seven days before. La rock band casalese formata da Valentino De Filippis, Fabio Ciancio, Nicola Pennetta e Remo Fantini ha pubblicato il nuovo brano ed il video che sono frutto dell'esigenza creativa e comunicativa emersa durante il lockdown.

Fly the sky "è dedicato a tutte le vittime e gli eroi di questo tragico momento segnato dal Covid 19. La canzone vuole essere anche un inno alla vita ed alla speranza".

Fly the Sky

Assapora la vita ci sono tanti sapori da gustare, vivila correttamente non puoi viverla due volte, non sprecare tempo, ruba ogni momento, prendi il passaggio che ferma in ogni stazione.

Vola il cielo per raggiungere il mare, trova te stesso per trovare me, senti la pioggia per sentire il sole, impara a camminre per poter correre.

Lasciala brillare, non vivere nelle ombre, tienila stretta, ci sono ladri di luce.

Potresti cadere, ma mai arrendersi, dai una mano per provare belle sensazioni.

Senti il tuo amore in movimento, senti il tuo amore in movimento.

Sento la stella del mattino che ci guida lontano dal male, sento la luce del mattino che uccide la notte e scrive la canzone.

Io sento il giorno che arriva e la sento con tutta la sua forza.

