Comunità e territorio, al via a settembre il ciclo di conferenze di FdI nel Medio-Alto Vastese

"Fratelli d’Italia c'è, non va in vacanza, ed è sempre più presente sul territorio". È quanto si legge in una nota stampa di Francesco Prospero e Agostino di Santo, che annunciano il ciclo di conferenze "Comunità e territorio", serie di incontri per individuare strategie di sviluppo del territorio e formare una nuova classe dirigente.

"Dopo aver inaugurato la sede del coordinamento del Medio-Alto Vastese nel gennaio scorso e dibattuto delle criticità delle aree interne, alla presenza dell'assessore regionale alle Aree interne, Guido Quintino Liris e dei dirigenti provinciali e regionali del partito - dicono -, nelle prossime settimane, il partito di Giorgia Meloni, organizzerà un ciclo di conferenze dal titolo Comunità e territorio".

Primo appuntamento il 21 agosto a Liscia con Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo e Francesco Prospero, vice-coordinatore provinciale. Il 5 settembre, sempre a Liscia, incontro con il coordinatore regionale, Etel Sigismondi e con Guerino Testa, capogruppo di fdi in Consiglio Regionale. Il 12 settembre a Fraine, conferenza conclusiva con il sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio.

"Saranno tanti i temi che verranno trattati - affermano - con l'obiettivo di individuare strategie di sviluppo del territorio e formare una nuova classe dirigente che possa essere protagonista nel prossimo futuro".