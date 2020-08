"Rosa tragedia ispirata", la web series di Davide Antenucci disponibile da questa sera su YouTube

Esce oggi, giovedì 20 agosto, la web series "Rosa Tragedia Ispirata", primo esperimento alla regia di Davide Antenucci, allievo attore al Teatro Stabile di Torino.

La serie, girata in casa con una macchinetta fotografica e un obiettivo, come ci ha raccontato Davide in un’intervista [LEGGI], è nata durante il lockdown "come un esercizio per mettersi alla prova".

I 5 episodi saranno disponibili sul canale YouTube di Davide Antenucci a partire dalle ore 20.00 di questa sera.