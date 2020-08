"Perchè invece di fare la guerra ai camper non realizziamo un’area sosta?"

"Perchè invece di fare la guerra ai camper non cogliamo l'opportunità e realizziamo un'area sosta?". Buono Cupaiolo, "camperista vastese da oltre 25 anni", ha letto "l'articolo sui camper a Casarza [LEGGI], mentre sono in vacanza in Puglia naturalmente con il mio camper" e ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla questione facendo anche una interessante proposta.

"Sostare e pernottare, dove è consentito, non è un reato", spiega Cupaiolo. Circa l'abbandono di rifiuti denunciato da un lettore, si chiede se "ha letto il nome di qualche camperista sui rifiuti abbandonati o vogliamo addossare la colpa a loro delle tonnellate di rifiuti che deturpano le ns belle spiagge? Solitamente prima di sostare (perché di sosta si tratta) raccogliamo i rifiuti circostanti sia perché non ci piace stare nello sporco sia perché ci piace spesso ritornare nei luoghi già visitati. Purtroppo qualche incivile esiste anche tra noi ( come del resto in tutte le altre categorie del genere umano) e ce ne scusiamo".

Il camperista vastese ricorda che "dietro di noi lasciamo una scia di spese e spesucce perché abbiamo bisogno di fare la spesa quasi tutti i giorni, ci piace fare regali e degustare le bontà del posto".

Ed ecco la sua proposta: "Perché invece di fare la guerra ai camper non cogliamo l'opportunità e realizziamo (come hanno fatto tanti Sindaci) un'area sosta, magari al parcheggio fotovoltaico? Ad esempio cito alcune aree completamente gratuite da me utilizzate: L'Aquila e Gissi (Abruzzo), Ancona (Marche), Ficulle e Città della Pieve (Umbria) Brindisi (Puglia), Oristano (Sardegna). Credetemi è deprimente dire (quando ci scambiamo gli indirizzi tra camperisti) Vasto è bella ma non veniteci perché non sapreste dove sostare".