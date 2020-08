"Dentro il bianco", a Libri d’estate la presentazione del giallo di Sonia Bucciarelli

Sabato 22 agosto, nuovo appuntamento del ciclo culturale della Pro Loco di Casalbordino "Libri d'estate". Alle ore 19.00, in piazza IV Novembre, Sonia Bucciarelli presenterà il libro "Dentro il bianco". Dopo i saluti del sindaco Filippo Marinucci, la presentazione del libro sarà curata dal presidente della Pro Loco Nicola Tiberio.

"Quando non si sa che strada prendere, può accadere che sia la vita stessa a indicarcene una. È quello che accade a Claudia De Angelis quando, in un momento confuso della sua esistenza, riceve una richiesta d'aiuto da parte di una sua cara amica. Non esita a prendere un volo e a raggiungerla a Oxford. Il compagno di Gaye è stato trovato morto nel fiume che attraversa la città inglese e lei è convinta che le indagini della polizia siano superficiali e seguano una pista errata. L'unica alla quale non esita di esternare i suoi dubbi è Claudia che è anche ispettrice di polizia. In Inghilterra, Claudia arriva alle stesse considerazioni e decide di cercare la verità. Tra ricettatori, luoghi misteriosi e pericoli si snoda quella che diventa una corsa contro il tempo. C'è in gioco, non solo la ricerca di un colpevole ma la salvezza di vite innocenti. "Dentro il bianco" si sviluppa come un thriller in cui quella che potrebbe essere l'ultima avventura di Claudia si rivela un continuo gioco al rilancio scandito dal ritmo lento delle nevicate e quello cadenzato dei momenti di suspense".

Sonia Bucciarelli, classe 1985, è nata a Guardiagrele. Conseguita la maturità classica, durante gli studi universitari è vissuta a Urbino e Pesaro, posti che hanno ispirato il romanzo d'esordio Scomparsi a Urbino (Tabula Fati 2008) e Oltre gli occhi (Acar Edizioni 2014). Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione e la specialistica in Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni, ha deciso di partire da sola per l'Inghilterra e frequentare un corso d'inglese a Oxford. È stata quest’ennesima città che l’ha accolta a darle l’ispirazione per il terzo romanzo Dentro il bianco (Masciulli Edizioni 2018).

Al termine dell'incontro, su prenotazione, sarà possibile partecipare a un ricco aperitivo cenato, per un momento conviviale e per apprezzare le meraviglie della cucina casalese. Prenotazione ai numeri: 3791856240 (Nicola Tiberio), 3397919728 (Milva Micoli) o 3428185334 (Rosa Lucia Tiberio).