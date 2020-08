Quasi 2 mesi di ritardo nell’approvazione del Rendiconto di gestione, il prefetto "avvisa" il Comune

L'emergenza sanitaria aveva fatto slittare il termine per approvare il Rendiconto di gestione 2019 al 30 giugno 2020, ma il Comune di Vasto non l'ha ancora fatto e il prefetto avverte l'ente che ora ha 20 giorni di tempo per evitare lo scioglimento del consiglio.

A suonare un campanello d'allarme sono i consiglieri leghisti Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro insieme a Edmondo Laudazi de Il Nuovo Faro: "Mentre Francesco Menna ride e scherza sul palco con il comico romano Maurizio Battista, a noi consiglieri suonano alla porta. È il messo comunale che ci notifica una bella missiva del prefetto. Se entro 20 giorni il consiglio non approva il Rendiconto di gestione, scioglie lo stesso e nomina un commissario. Tutta routine, si dirà. Certo, anche l'inconsistenza di un'amministrazione che arriva puntualmente in ritardo mettendo a rischio i conti della città. Sempre puntuale e compatta durante le sfilate per prendere applausi, sempre in ritardo e divisa quando deve far quadrare i conti. Verrebbe da chiedersi, parafrasando Battista: Ma non doveva andare tutto bene?".