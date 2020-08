Cinghiali in via Istonia: residenti preoccupati e pericolo per chi transita sulla strada

"Ogni sera, alcuni cinghiali risalgono da fosso Anghella e arrivano fin sulla strada, in via Istonia". Sono preoccupati i residenti del tratto di via Istonia che si immette in piazza Verdi che, da diversi giorni, devono fare i conti con la pericolosa presenza di cinghiali. Antonio Imparato, negli ultimi giorni, da casa dei suoi genitori più volte ha filmato i cinghiali lungo la trafficata via della città. È ormai nota la presenza di diversi esemplari nell'area di fosso Anghella. Da qui, nelle ore serali e notturne, si spostano alla ricerca di cibo e, dai campi al di sotto del viadotto Histonium, arrivano fin sulla strada. "Ne sono diversi, tutti di grosse dimensioni - spiega Imparato -. La situazione sta diventando insostenibile e molto pericolosa sia per chi abita lì, come i miei genitori, che per chi transita in via Istonia".

La scorsa notte, come documentato dal video, uno degli esemplari ha preso di mira alcuni sacchi dell'immondizia lasciati a bordo strada, distruggendoli e trascinandone via uno, con i rifiuti poi rimasti sparsi ovunque. "L'altra sera siamo rientrati a casa in tarda serata, dopo una festa in famiglia, e ci siamo ritrovati con 5-6 cinghiali intorno. Qualche giorno prima un ragazzo in sella ad una moto è stato sfiorato da uno dei cinghiali sbucato improvvisamente dai campi". Una situazione di pericolo di pericolo di cui sono state messe al corrente le autorità preposte affinchè vengano messe in atto soluzioni efficaci.