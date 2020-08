La Vasto Basket prende forma tra conferme, ritorni e nuovi arrivi

Sta prendendo forma la Vasto Basket che parteciperà al prossimo campionato di serie C Gold. Con una stagione su cui ci sono ancora tanti punti interrogativi, la società del presidente Giancarlo Spadaccini sta andando avanti nella composizione del roster da mettere a disposizione di coach Sandro Di Salvatore, tornato in biancorosso a distanza di cinque anni. Sarà un organico profondamente rinnovato rispetto alla passata stagione quello allestito dal direttore sportivo Luigi Cicchini di concerto con coach Di Salvatore.

Ad oggi i punti fermi sono la conferma di Luca Di Tizio, al suo decimo anno a Vasto, che continuerà a guidare i suoi compagni con i gradi di capitano, e quelle dei giovani - che iniziano a diventare veterani visto che hanno già alle spalle diverse stagioni in prima squadra - Andrea Marino e Giovanni Peluso. Torna in biancorosso Gabriele Mirone, a Vasto proprio nell'ultima stagione con Di Salvatore in panchina.

Tre i volti nuovi che presto si potranno vedere all'opera al palazzetto di via dei Conti Ricci. In cabina di regia la Vasto Basket ha scelto il play lituano Mantas Kadzevicius, classe 91 che nelle ultime due stagioni ha militato a Ostuni nella C Gold pugliese. Arriverà a Vasto anche Sandro Kordis guardia-ala croata, anche lui nell'ultima stagione nella C Gold pugliese. Sotto canestro ci sarà anche Egwoh Chukwuebuka, classe 2000 da 200 centimetri, in arrivo dalla Pallacanestro Palestrina in serie B.

Dopo il giro di boa estivo del ferragosto il lavoro in funzione della stagione che verrà sarà di certo intensificato con la programmazione della preparazione pre-campionato così da poter presto riunire sul parquet del PalaBcc i nuovi compagni di squadra. Si continuerà a lavorare anche sul mercato, per completare l'organico da affidare a coach Di Salvatore per un campionato di C Gold da vivere da protagonisti.