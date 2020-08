In mare per ammirare il tramonto: l’iniziativa del Circolo Nautico Vasto

Un'uscita in mare collettiva, pensando all'Isola che non c'è, è stata promossa ieri dal Circolo Nautico Vasto. "Un socio di vecchia data, Nicolino Della Guardia, aveva espresso un desiderio e cioè quello di creare una sorta di isola in mezzo al mare costituita da barche a vela ed a motore accostate tra loro con l’ausilio di cime e tutte ormeggiate di fronte alla Riserva di Punta Aderci per ammirare il tramonto", spiega Paola Priori, consigliere del CNV. "L’idea è stata sposata dal nostro Presidente, Nicola Maria Mastrovincenzo, il quale ha immediatamente proposto a tutti gli armatori di aderire e di conseguenza realizzare questo progetto. E’ stato un successo.

Nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo - sottolinea Paola Priori - , dovuto alle restrizioni imposte a causa del Covid-19, che ha portato alla cancellazione di tutti i numerosi eventi organizzati annualmente dal nostro circolo nautico, la maggior parte di essi a sfondo sociale, abbiamo trovato un modo per sentirci vicini ed al contempo rispettando le distanze di sicurezza ascoltando la musica, facendo il bagno, mangiando e brindando alla vita perché non dobbiamo assolutamente dimenticare che l’essere umano è un animale sociale ed è per questo che bisogna imparare a convivere con la pandemia rispettando le regole ma senza rinunciare all’umanità.

E come cantava Edoardo Bennato: E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti mai vinto perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle forse è ancora più pazzo di te".