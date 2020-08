Appuntamento con stelle e pianeti a Lentella e Cupello

Doppio appuntamento con le stelle a Lentella e Cupello nei prossimi giorni.

Si inizia a Lentella dove domani 18 agosto si terrà "Sui colli sotto le stelle". L'iniziativa organizzata dal Comune si avvale della collaborazione e della guida all'osservazione del cielo con i telescopi del Gruppo Astrofili Frentani. L'evento gratuito aperto a tutti si terrà alle 21.30 nella zona dei colli.

A Cupello, mercoledì 19 agosto, si terrà la terza edizione di "Stelle in collina", una passeggiata serale dedicata alla lettura del cielo, delle stelle e dei pianeti con la guida di Gianni Colonna, astrofilo e socio Cai. Il ritrovo è alle ore 21:00 al giardinetto di via F.lli Bandiera (zona campo sportivo). L'escursione notturna è di circa due chilometri per una durata di un'ora e mezza; consigliate scarpe comode. L'iniziativa è organizzata dall'Università delle Tre Età di Cupello in collaborazione con il Cai di Vasto (informazioni al n. 3383104091).

Entrambe le manifestazioni si terranno nel rispetto del DPCM del 7 agosto 2020 e successive ordinanze sul contenimento della diffusione del Covid-19.