Pareggio tra Miracoli Nord e Miracoli Sud, la 53ª sfida di Ferragosto termina 0-0

Termina a reti inviolate la 53ª sfida di Ferragosto tra Miracoli Nord e Miracoli Sud. Uno 0-0 che premia tutti i giocatori scesi in campo il 15 agosto per il derby della tradizione che, dal 1968, vede la lotta tra le due formazioni, pronte ad aggiudicarsi il titolo. Edizione che ha visto la novità della raccolta fondi per il 15° memorial Enzo D'Aurizio, compianto amico prematuramente scomparso.

Il covid non ha fermato la competizione tanto attesa, che si è svolta nel pieno rispetto delle attuali norme e ha avuto il sapore di una classica partita tra vecchi amici.

Per la prima volta nella storia della rassegna, l'incontro non ha visto l'assegnazione del premio alla miglior squadra, ma solo di quello al miglior giocatore, assegnato dalla giuria a Yuri Ciancaglini premiato, insieme alla famiglia D'Aurizio, dal sindaco Filippo Marinucci e dall'assessore allo Sport Carla Zinni.

Edizione che registra anche un "cambio generazionale" segnato dall'esordio, tra le fila della compagine Sud, del giovanissimo Alessandro Moretta, classe 2011.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Casalbordino, l'Avis "Don Antonio Tobia" e il suo presidente Antonio Angelucci, e la Bcc Sangro Teatina per "la consueta vicinanza garantita", e danno appuntamento a tutti gli sportivi alla prossima edizione.