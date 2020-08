L’emergenza non ferma la tradizione: a Vasto appuntamento con le Campanelle di San Rocco

Si rinnova anche quest'anno a Vasto il tradizionale appuntamento con la sagra delle Campanelle di San Rocco, festa di suoni e colori simbolo del Ferragosto vastese. Dagli anni '60, in piazza Rossetti, artigiani di tutto l'Abruzzo si ritrovano il 16 agosto per esporre i loro piccoli capolavori ad un pubblico sempre affascinato.

L’emergenza sanitaria ha modificato l'aspetto della fiera: stand non solo in piazza Rossetti ma anche in piazza Diomede e nello spiazzo antistante la concattedrale di San Giuseppe. Mascherine obbligatorie, gel igienizzante su ogni banchetto, e distanziamento interpersonale tra le norme da osservare. A vigilare sulla pubblica sicurezza e garantire il rispetto delle regole, gli agenti di Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile.

Come ogni anno, spazio alla solidarietà con gli stand di Avis, Amici di Zampa e della Onlus Fabbrica dell'Esperienza.

E tra le campanelle, dalle più disparate forme, colori e materiali, spuntano anche quelle anti-covid e anti-crisi, "talismani" per esorcizzare lo spettro del coronavirus.