Articoli contraffatti sequestrati dalla polizia locale di Casalbordino

A Casalbordino lido nuovi controlli da parte della polizia locale in materia di commercio abusivo e distanziamento sociale in spiaggia.

Alla vista degli agenti, i venditori abusivi si sono dati alla fuga abbandonando merce di ogni genere; numerosi gli articoli contraffatti sequestrati durante l'operazione.

"Sul tema del commercio abusivo sul demanio si deve ancora fare molto – fa sapere in una nota il Comando – Sarà importante la piena collaborazione di cittadini e turisti affinchè non venga alimentato in alcun modo questo mercato illegale. Dal comando si comunica che tali controlli saranno ripetuti nei prossimi giorni unitamente al controllo della corretta fruizione della spiaggia libera".

Il sindaco Filippo Marinucci commenta: "Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione il gruppo dei vigili che si è adoperato in questa azione per frenare la piaga del commercio abusivo e dei marchi contraffatti".