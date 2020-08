Legati per Monteodorisio: "Zona Castello chiusa e disagi per i residenti, sindaco trovi soluzione"

Polemiche a Monteodorisio per la chiusura, ormai da mesi, di zona Castello e per i disagi causati ai residenti dalla mancanza di parcheggi.

"In paese accade dell'incredibile – si legge in una nota del gruppo consiliare Legati per Monteodorisio -. Zona Castello chiusa da mesi con decine di parcheggi persi a causa dei lavori in corso, e disagi per tutti i residenti che non trovano posto per le loro auto e sono costretti a cercare altre soluzioni per sostare".

Soluzioni alternative che sfociano inevitabilmente in contravvenzioni per soste in zona vietata.

"Da consiglieri di opposizione – proseguono -, riteniamo che ci vorrebbe più buon senso da parte dell'amministrazione che conosce bene la situazione di quel quartiere e avrebbe dovuto trovare una soluzione temporanea, magari modificando la segnaletica per un determinato periodo visto il prolungarsi dei lavori".

"Invitiamo il sindaco Di Fabio a sollecitare il completamento dei lavori o a trovare soluzioni temporanee al problema, piuttosto che gravare sulle tasche di chi già vive un grande disagio".