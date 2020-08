Ennesimo incendio dietro la stazione e litigi: Ferragosto di lavoro per forze dell’ordine e 115

Ferragosto di lavoro a Vasto per forze dell'ordine e vigili del fuoco. Interventi per litigi e anche per un incendio scoppiato nei pressi della stazione ferroviaria, dove già si erano scatenati altri sei roghi in due settimane [LEGGI].

Intensificati i controlli nel weekend più affollato dell'anno [LEGGI].

Stanotte i carabinieri della Compagnia di piazza Dalla Chiesa sono intervenuti a Vasto Marina dove, sulla riviera che pullulava di persone, era stata segnalata la presenza di un gruppetto di giovani "con atteggiamenti di disturbo verso gli altri", spiega il comandante, Amedeo Consales, e oggi pomeriggio sulla spiaggia, insieme ai poliziotti del Commissariato, per un violento litigio causato da futili motivi.

Sempre nel pomeriggio, ennesimo incendio in contrada Selvotta a Vasto.

L'allarme è scattato attorno alle 17, quando al 115 è giunta la segnalazione di un rogo che era da poco scoppiato nell'area agricola che si trova alle spalle della stazione ferroviaria Vasto-San Salvo.

Dal Distaccamento dei vigili del fuoco di via Madonna dell'Asilo è uscita una squadra che ha raggiunto il luogo dell'incendio riuscendo a spegnerlo in poco tempo ed evitando che le fiamme potessero propagarsi pericolosamente, come invece era accaduto nei giorni scorsi, quando era stato necessario bloccare il traffico ferroviario e sulla statale 16 a causa dell'espandersi delle fiamme che, sospinte dal vento, avevano distrutto intere campagne [LEGGI].