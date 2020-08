"Thinking about you", il nuovo brano di Sirolli e Colonna: "Voglia di tornare in mezzo alla gente"

Dall'unione delle conoscenze musicali del dj Valentino Sirolli e del musicista Andrea Colonna è nato Thinking about you. Il brano è pubblicato da tre giorni e ha già raccolto migliaia di visualizzazioni.

"Thinking about you è nata come nascono le cose semplici, che poi sono le più belle", racconta Andrea Colonna. "Dopo mesi di fermo, specialmente dei live, mi stavo dedicando alla scrittura di nuove canzoni quando Vale mi ha mandato lo scheletro di quella che poi sarebbe stata Thinking About You, la linea vocale era nata poco dopo. Dentro c’è la voglia di estate, di viaggiare, di tornare a suonare in mezzo alla gente. Qualche settimana dopo, io e Vale ci siamo trovati in studio, abbiamo aggiunto un riff di chitarra e il pezzo era finito. Dopo altre collaborazioni tra Vale e il mio alter ego musicale Illord - dice il musicista vastese - questa canzone conferma che nella musica l’amicizia viene prima della pura composizione tecnica... e spero lo sentirete anche voi".

"Tra i vari pezzi che ho prodotto in questi mesi - spiega Sirolli - ho scelto di far uscire Thinking About you, perché a livello di sonorità mi rappresenta molto in questo periodo, ovvero un genere a metà tra la future house e la brazilian bass, generi che esaltano molto le sonorità dei bassi elettronici profondi. Questo pezzo è stato prodotto tra Cupello, Vasto, Milano e poi masterizzato in Inghilterra, mentre il video è stato prodotto da un video maker e travel blogger spagnolo, ed è stato girato a Lanzarote in Spagna. Sulla produzione del brano, Andrea ha gia detto molto, ma vorrei aggiungere - conclude il dj cupellese - che ogni volta che ci vediamo per far musica ne veniamo fuori sempre con la nascita di nuovi pezzi e i pezzi fatti con gli amici sono sempre quelli che preferisco".