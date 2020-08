Turismo, Della Penna: "Dati preventivi della Regione danno +15% di presenze turistiche"

"Uno dei primi indicatori che può dare il polso della situazione estiva è dato dall'aumento del numero di presenze rispetto allo scorso anno, che si stimano essere, secondo i primi dati preventivi forniti dalla Regione Abruzzo, ad un +15%". Lo afferma Carlo Della Penna, assessore al Turismo del Comune di Vasto.

In attesa dei dati ufficiali, che arriveranno solo a fine stagione, l'amministrazione comunale esulta. A cominciare dal sindaco, Francesco Menna: "Una città abbracciata dai turisti e che abbraccia i turisti, che offre qualità del cibo, delle acque, dell'accoglienza. Una città che ha deciso di investire nelle piste ciclabili, nell'ambiente e nella cultura con eventi di alta qualità. Una città che vuole accogliere e sa accogliere.”

“Qualcuno - dice Della Penna - potrebbe obiettare che è presto per cantare vittoria, forse è vero, ma è vero anche che ha vinto lo spirito di squadra di questa amministrazione, che non è stata inerme e che - anche con scarse risorse considerato il periodo - è riuscita ad allestire nel rispetto delle norme anti-Covid un’estate di tutto rispetto portando a casa buoni risultati. La nostra comunità è stata sensibile e prudente allo stesso tempo, in grado di sostenere una realtà economica che, solo quattro mesi fa, temeva di dover rinunciare completamente all'estate ed al lavoro, a causa di prospettive di chiusure e misure drastiche. Uno dei primi indicatori che può dare il polso della situazione estiva è dato dall’aumento del numero delle presenze rispetto allo scorso anno, che si stimano essere - secondo i primi dati preventivi forniti dalla Regione Abruzzo - ad un +15%. Un dato confermato anche dagli operatori economici del settore che iniziano a registrare flussi rilevanti turisti. Si parla di un successo inatteso, se confrontato rispetto a quanto prospettato nello scorso mese di marzo.

In tema di eventi avremmo voluto fare molto di più e ad alcune manifestazioni abbiamo dovuto rinunciare, purtroppo, a causa del Covid - 19. Con pochi eventi, ma di notevole qualità - afferma Della Penna - abbiamo allietato le serate dei cittadini e dei tanti turisti presenti a Vasto: abbiamo pensato di far scoprire i magnifici scorci, quelli più belli e caratteristici, della nostra Città portando con la musica alla scoperta delle bellissime piazze di Vasto e Vasto Marina con l’evento Le Piazze della Musica; come non citare, poi, il grandissimo successo che ha avuto Sax on the Beach a Punta Penna e nella Riserva Naturale di Punta Aderci, il Violino all’Alba di fronte alla Bagnante oppure i magnifici Concerti di Mezzanotte nei Giardini di Palazzo d’Avalos".