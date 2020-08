Taglio degli alberi, si apre un altro fronte ambientalista: "Non abbatterli in via Molino"

Evitare il taglio di alcuni alberi con le radici che hanno deformato l'asfalto in via Mario Molino e piazza Don Luigi Sturzo. Lo chiede all'amministrazione comunale il Comitato per la tutela del verde in una lettera in una lettera di "richiesta di incontro in merito all'annunciato taglio di alberi" indirizzata al sindaco, Francesco Menna, agli assessori all'Ambiente, Paola Cianci, ai Servizi manutentivi, Gabriele Barisano, e alla presidente della Commissione Affari generali ed istituzionali, Maria Molino.

La lettera - "Avendo appreso, attraverso una comunicazione su Facebook - scrive Gianlorenzo Molino a nome del sodalizio - che è intenzione di codesta amministrazione comunale procedere alla rimozione di alcuni alberi siti in via Mario Molino e piazza don Luigi Sturzo, si chiede, nelle more dell'approvazione definitica del regolamento del verde pubblico e privato, licenziato il 7 agosto dalla Commissione Affari generali e istituzionali, di sospendere qualsiasi intervento che non abbia carattere di urgenza comportando pericolo per la pubblica incolumità.

Non sembrano rientrare in questa casistica i tre Pinus Pinea di piazza don Luigi Sturzo, che non sono a rischoo crollo, ma che hanno creato solo alcuni problemi al manto stradale a cui si potrebbe sopperire senza arrivare al taglio degli alberi, con soluzioni alternative che questo Comitato sarebbe ben lieto di illustrare nel corso di un incontro.

La presenza dei tre pini, rigogliosi e in buona salute, oltre a svolgere una funzione estetica-ornamentale e di 'servizio' (ombra al vicino parcheggio).

Al fine di evitare un ulteriore depauperamento del patrimonio arboreo cittadino - che codesta amministrazione intende salvaguardare, tant'è che si appresta a licenziare definitivamente il regolamento del verde che è frutto di tale volontà - si chiede di soprassedere.

Si resta in attesa di un incontro nel corso del quale potranno essere esplicitate nel dettaglio eventuali soluzioni alternative".