Ferragosto sicuro a Vasto Marina, unità cinofile e pattuglie per garantire la sicurezza dei bagnanti

Più controlli sulla spiaggia di Vasto Marina a Ferragosto, giornata cruciale della stagione estiva. La società Lifeguard di Pescara, che si occupa della sicurezza dei bagnanti in mare, presenta il piano per una giornata all'insegna della sicurezza, voluta fortemente dal presidente Cristian Di Santo.

"Il 15 agosto, il servizio di salvataggio verrà aumentato di un'ora, non terminerà alle 18.30 ma alle 19.30 - spiega uno dei responsabili, Luigi Di Silverio -. Sulle spiagge sarà presente un'unità cinofila della Sics, a supporto di una squadra di salvataggio. Una moto d'acqua sorveglierà tutta Vasto Marina a partire dalla mattina e ci sarà una pattuglia che girerà via terra, con a bordo la responsabile del servizio Ludovica Gaspari".

"Abbiamo allestito una sala operativa che si coordinerà con le capitanerie di porto di Pescara, Vasto e Ortona - prosegue Di Silverio -, nel caso in cui fosse necessario qualche intervento sulla spiaggia. Il nostro programma è stato comunicato all'ufficio circondariale e al comandante Francesca Perfido.

Sicurezza anche sul litorale Le Morge dove saranno presenti un gommone che controllerà la zona dalle 09.30 alle 19.30 e una pattuglia che sorveglierà la spiaggia con i responsabili Gianluca Camaioni e Giorgia Rosini.

"Siamo pronti a garantire tutti i controlli necessari, ma ci auguriamo che non succeda nulla, che sia una giornata di festa per tutti e che le persone possano divertirsi in sicurezza".