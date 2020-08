Derby di Ferragosto: 53ª edizione per la storica sfida tra Miracoli Nord e Miracoli Sud

Fervono i preparativi a Casalbordino per la sfida di Ferragosto tra Miracoli Nord e Miracoli Sud. Edizione numero 53 per la storica sfida nata nel 1968 nella bottega da sarto di Nicola Santini (detto Nicol di Ciàn) che, insieme a Donato D'Amario, decise di organizzare una partita di calcio nel campo adiacente la Basilica della Madonna dei Miracoli per aggregare la comunità locale. Una sfida nata per gioco e diventata un appuntamento tradizionale che si rinnova da più di mezzo secolo.

Come ogni anno, il 15 agosto, i giallorossi di Miracoli Sud e i biancoazzurri di Miracoli Nord, scenderanno in campo per contendersi la vittoria, con la compagine nord pronta a riscattarsi dopo la sconfitta nella scorsa edizione del derby.

Gli organizzatori dell'evento potranno contare sul patrocinio del Comune di Casalbordino, sul supporto di Pro Loco e Avis 'Don Antonio Tobia', e sullo sponsor offerto da BCC Sangro Teatina.

Per il 15° anno, la competizione si terrà nel ricordo di Enzo D'Aurizio, scomparso prematuramente il 27 agosto 2005, e alla cui memoria è intitolato il premio speciale al Miglior Giocatore della partita. Quest'anno, sempre nel nome di Enzo D'Aurizio, la manifestazione sarà impreziosita dall'intenzione di adottare un bambino a distanza, attraverso una raccolta fondi tra partecipanti e spettatori.

I giocatori, giovani e meno giovani, tutti rigorosamente della frazione di Miracoli, scenderanno in campo sabato 15 agosto alle ore 17.30. Ad ospitare la partita, sarà il campo sportivo Madonna dei Miracoli.