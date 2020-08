A Fresagrandinaria si venera la Madonna Grande; volontarie al lavoro per i tradizionali taralli

Due giorni dedicati al culto della Madonna Grande a Fresagrandinaria dopo il primo appuntamento di giugno.

Ieri, 13 agosto si è rinnovato il pellegrinaggio a Nuova Cliternia (Cb) dove, nella chiesetta a lei dedicata, è esposto il quadro della Madonna Grande. Nell’antichità si raggiungeva Nuova Cliternia a piedi anche ad agosto, adesso invece si va in macchina; a giugno il pellegrinaggio cade il giorno dopo la Pentecoste e vi partecipano anche i lentellesi.

Sia a giugno che in agosto, alcune parrocchiane, di generazioni in generazioni, preparano i tradizionali taralli fresani, con semplici ingredienti: farina, olio di oliva, uova, zucchero e semi di anice. La particolarità di questi taralli è che vengono lessati e poi cucinati in forno. Il risultato è magnifico, il profumo è particolare, ma solo i fresani conoscono la ricetta e la custodiscono gelosamente.

Vengono venduti il giorno della festa della “Madonna Grande” e il ricavato viene offerto alla parrocchia. La festa religiosa è molto sentita, tanti paesani emigrati ormai da anni, sia nel nord Italia che all’estero, ritornano per questa occasione per venerare la Madonna Grande” per gustare i famosi taralli e l’ottima porchetta fresana.

Quest’anno ci sarà il concerto degli Stylidium, complesso storico fresano, nato 45 anni fa dalla fusione dei componenti dei Magma e della Relazione. Allieteranno la serata del 15 agosto con revival di vecchie canzoni e con la presenza di cantanti che hanno segnato la loro storia. L’esibizione inizierà alle 21.30 all’arena Comunale con patrocinio gratuito del Comune.

Nubia Stella