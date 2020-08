Auto contro moto sulla strada per il porto, due feriti

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamani sulla strada che conduce al porto di Vasto.

Per cause che la polizia locale sta accertando, nei pressi dell'incrocio tra via Osca e via Vignola si sono scontrate un'auto e un motociclo. Erano circa le 9.50.

Ad avere la peggio sono state le due persone in sella alla moto, un uomo di 55 anni e una donna di 46. Praticamente illeso il conducente 75enne della vettura.

Sul posto un'ambulanza del 118 per il trasporto dei feriti al Pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.