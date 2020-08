"Carenza d’acqua ormai insostenibile: prenotazioni cancellate"

La carenza idrica rischia di diventare emergenza sulla costa vastese, dove commercianti e operatori turistici del consorzio Vivere Vasto Marina denunciano prenotazioni cancellate e lanciano un grido d'allarme al presidente della Sasi spa, Gianfranco Basterebbe, "per i gravi disservizi dovuti a mancanza di acqua che sistematicamente si perpetuano soprattutto in periodi in cui l'affluenza turistica è maggiore", scrive nella nota Giuseppe Travaglini, referente del gruppo servizi del consorzio.

"Per noi operatori la situazione è diventata insostenibile e fastidiosa e si va a sommare ulteriormente al periodo già di per sé complesso che stiamo vivendo. Prenotazioni cancellate, disservizi alle aziende e condizioni igieniche precarie ci rammaricano profondamente nonostante il nostro impegno profuso".

Ai vertici della società che gestisce acqua potabile, fogne e depurazione in 87 dei 104 comuni della provincia di Chieti "chiediamo pertanto - conclude Travaglini a nome di Vivere Vasto Marina - di intervenire immediatamente al fine di risolvere nel più breve tempo possibile o di essere pronti a fornire una soluzione alternativa al più presto".