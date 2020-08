"A chi strumentalizza dico: ora organizzate voi un evento per Vasto che richiami gente"

Un messaggio "a chi strumentalizza la questione per bersagliare continuamente chi cerca di fare qualcosa". Lo lancia il noto musicista vastese Nicola Cedro dopo l'annullamento degli ultimi due appuntamenti con Sax on the beach, l'evento musicale che si è tenuto nella Riserva di Punta Aderci.

Cedro premette che, "per non essere male interpretato", la sua opinione non è rivolta "ai professionisti della tutela dell'ambiente che col cuore cercano solo di difendere un'area di loro competenza. Bensì mi rivolgo a chi strumentalizza la questione per bersagliare continuamente chi cerca di fare qualcosa. Pur commettendo degli errori.

Che ci sia la sinistra, la destra o qualsiasi altra cosa ad amministrare una città sempre di persone si tratta, di esseri umani. E questa amministrazione sembrava stesse realizzando, insieme a liberi cittadini che avevano presentato un progetto, qualcosa di bello, di grande. Le immagini parlavano. Finalmente. Niente. Attacchi freddi, critiche, insulti, denunce, esposti e via così. È ovvio che poi in un clima del genere per far saltare un evento ci vuole poco. Bravi.